На Донбассе погиб украинский военный

В течение минувших суток, 23 февраля, российские оккупационные войска на востоке Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба ООС.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

По информации украинских военных, в ходе обстрелов 8 раз с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм было использовано вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Также враг обстреливал украинские позиции из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции ВСУ.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано шесть вражеских обстрелов.

На каждый вражеский обстрел подразделения ОС отвечали огнем дежурных огневых средств, не запрещенных Минскими договоренностями.

По данным украинской разведки, 23 февраля двух оккупантов были ликвидированы и двое ранены.

С начала текущих суток враг шесть раз обстрелял украинские позиции, применив минометы калибра 82 и 120 мм, крупнокалиберные пулеметы, зенитную установку ЗУ-23-2, а также вооружение БМП.

Потерь среди личного состава подразделений ОС нет.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории в 50 метрах от контрольного пункта "Еленовка", где российско-оккупационные войска осуществляют пропуск граждан, на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских.