На Донбассе погиб украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили девять обстрелов: недалеко от Песков; возле Лебединского; трижды в районе Гнутово; дважды около Лебединского и вблизи Водяного и Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина; неподалеку от Новолуганского и в районе Зайцево; вблизи Хутора Вильный.