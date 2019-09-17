 

На Донбассе погиб украинский военный

17 сентября 2019 г. 12:52
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С начала текущих суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, применяя гранатометы различных систем. В результате выполнения боевого задания погиб один украинский военнослужащий, сообщает пресс-служба ООС.

По данным сводки ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили один обстрел позиций ОС: вблизи Новотроицкого – из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики также совершили один обстрел украинских позиций: неподалеку Железного – с ручного противотанкового гранатомета.

За минувшие сутки, 16 сентября, боевики нарушили режим перемирия 23 раза, применяя оружие запрещенных калибров, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности группировки "Восток" боевики совершили 14 обстрелов позиций ОС: вблизи Пищевика и Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из противотанкового гранатомета; неподалеку Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь по позициям ОС 9 раз: дважды неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем; трижды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм; вблизи Новотошовского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов за минувшие сутки два украинских военнослужащих получили ранения.

 

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