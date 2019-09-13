На Донбассе погиб военный Нацгвардии

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13 сентября 2019 г. 10:52
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В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"12 сентября в районе проведения операции Объединенных сил во время выполнения боевого задания один военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

"Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины и командования воинской части", - добавили в штабе ООС.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

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