На Донбассе погиб военный. В ТКГ назвали предварительную причину его смерти

7 ноября на Донбассе в Луганской области погиб военнослужащий одной из украинских аэромобильных бригад.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале украинской делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

По предварительным данным, причина смерти десантника небоевая, возможно, это было самоубийство.

Следствие проводит Национальная полиция Украины.

«Спекуляции относительно ... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ», которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми. Украинская делегация выражает свое искреннее соболезнование родным и близким погибшего», - говорится в сообщении ТКГ.

Напомним, в районе населенного пункта Половинкино Старобельского района Луганской области погиб украинский военный из 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик. Ему было 20 лет.

В свою очередь, пресс-центр штаба ООС заявил, что за прошедшие сутки боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.