На Донбассе погибла 21-летняя боец Айдара

В Донецкой области 27 сентября погибла боец взвода материального обеспечения штурмового батальона Айдар, Анастасия Витовская.

Об этом сообщается на странице 24 отдельного штурмового батальона ВСУ Айдар в Facebook.

Солдат Анастасия Витовская погибла от множественных осколочных ранений. Смертельные ранения она получила близ города Железное.

Погибшей защитнице Украины был всего 21 год.

Напомним, в штабе ООС сообщали, что 27 сентября на Донбассе было 24 обстрела, один военнослужащий получил смертельное ранение.