На Донбассе погибла известная харьковчанка-волонтер

02 апреля 2019 г. 16:13
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В зоне проведения ООС на Луганском направлении в блиндаж украинских бойцов попала вражеская противотанковая управляемая ракета.

В резельтате прямого попадания снаряда погибла харьковская волонтер Яна Червоная.

Об этом сообщили источники АТН, также об этом сообщается в соцсетях.

Официальная информация о ее смерти уже подтверждена. 

Вместе с Яной погиб украинский боец Александр Мелютин. О гибели бойцов сообщил президент Петр Порошенко.

"Тяжелая весть с фронта. Обстрел позиций 54-й ОМБр из минометов. Прямое попадание мины в блиндаж. Потери. Яна Червоная и Александр Мелютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить...", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице главы государства в Facebook.

Яна Червоная - военнослужащая 54-ой отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины и известный в Харькове волонтер - она помогала батальону "Айдар".

Яна пошла на войну в 2016-м году, подписав контракт с Вооруженными силами. Она стала пулеметчицей в 46-м батальоне специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й ОМБр ВСУ.

У погибшей военнослужащей остались муж и двое детей - 8 и 10 лет. 

 

 

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