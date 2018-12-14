На Донбассе погибли два десантника

В четверг, 13 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Оба военных погибли на линии соприкосновения во время выполнения боевого задания, мужчины принадлежали к одной отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Один военный в результате обстрела со стороны противника, второй – в результате сердечного приступа.

"Командование и личный состав Десантно-штурмовых войск выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших десантников", – говорится в сообщении.