На Донбассе погибли два десантника

14 декабря 2018 г. 9:31
Источник: УНИАН
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В четверг, 13 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Оба военных погибли на линии соприкосновения во время выполнения боевого задания, мужчины принадлежали к одной отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Один военный в результате обстрела со стороны противника, второй – в результате сердечного приступа.

"Командование и личный состав Десантно-штурмовых войск выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших десантников", – говорится в сообщении.

 

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