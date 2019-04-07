На Донбассе погибли двое украинских военных

За прошедшие сутки, 6 апреля, вследствие обстрелов боевиков на Донбассе погибли двое военнослужащих Операции Объединенных сил.

Как сообщается в утренней сводке пресс-штаба ООС, российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

При этом семь раз боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 59 минометных мин калибра 120 и 82 мм.

Враг обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки, 6 апреля трое оккупантов были уничтожены, один – ранен.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск десять раз:

дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи населенного пункта Павлополь;

из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия – возле Авдеевки;

из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Широкино;

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Опытное;

со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Старогнатовка;

со станковых противотанковых гранатометов - в районе Авдеевки и Чермалыка;

из автоматических станковых гранатометов - вблизи Красногоровки;

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск четыре раза:

из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Зайцево;

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Золотое-4, а также вблизи хутора Свободный;

Как отметили в пресс-штабе ООС, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

Потерь среди личного состава нет.

Потери врага уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отмечается в сводке.