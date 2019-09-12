 

На Донбассе погибли двое украинских военных, еще один тяжело ранен

12 сентября 2019 г. 10:10
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За прошедшие сутки, 11 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеского обстрела двое украинских военных погибли, еще один получил тяжелое ранение.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

По данным пресс-штаба ООС, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.

 

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