На Донбассе погибли двое украинских военных, еще один тяжело ранен

За прошедшие сутки, 11 сентября, вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Вследствие вражеского обстрела двое украинских военных погибли, еще один получил тяжелое ранение.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС.

По данным пресс-штаба ООС, противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня.