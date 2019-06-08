На Донбассе погибли двое военных, пятеро ранены, у семерых - боевые травмы

08 июня 2019 г. 10:32
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7 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных минского соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.

Об этом говорится в сводке пресс-штаба Операции Объединенных сил в Фейсбук по состоянию на 7:00 8 июня 2019 года.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Новоселовка-2 раза, пять раз в районе города Павлополь , четыре раза - в районе населенного пункта Водяное, дважды вблизи Марьинки - из 82 мм минометов и стрелкового оружия; два раза обстрел был в Новогригорьевке, вблизи населенного пункта Гнутово и в Николаевке и в Авдеевке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:

вблизи населенного пункта Новолуганское, Станица-Луганск, Крымское,  дважды врагом было обстреляно Травневе  и Зайцево.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пятеро  получили ранения и 7 человек получили боевые травмы.

Как отметили в пресс-штабе ООС, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 7 июня двое оккупантов  были уничтожены и еще 1 ранен.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Широкино - из крупнокалиберных пулеметов.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отметили в ООС.

 

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