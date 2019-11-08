На Донбассе при обстреле погиб боец из Харьковской области

08 ноября 2019 г. 10:18
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На Донбассе за минувшие сутки в результате обстрелов погиб один военнослужащий, еще четверо ранены.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в Фейсбук.

Погибший боец, 23-летний Герман Бродников - из Харьковской области, сообщает «UA:Харків» со ссылкой на информацию областного военного комиссара Юрия Калгушкина.

По словам военкома, еще трое бойцов ранены. Один из них, по предварительной информации, — житель Харьковской области. 

Погибший боец служил в 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая дислоцируется на Харьковщине.

«Сегодня сведенное инженерное отделение одного из механизированных батальонов бригады выполняло задачу по обеспечению лесом-булыжником своего подразделения для инженерного оборудования позиций. И в момент, когда наши собратья у ВОПа выгружали древесину, враг среди белого дня прицельно произвел два выстрела по установке ПТУР. Одна ракета попала точно в машину «УРАЛ», возле которой и работали защитники. К большому сожалению, на месте погиб старший солдат Герман Бродников. Ему было всего 23 года», - сообщается на официальной странице 92-й ОМБр в Facebook.

Согласно данным из сводки штаба ООС, в течение минувших суток противник обстреливал украинские позиции в районе Авдеевки, Водяного, Песков, Луганского, Хутора Вольного, Гнутово, Опытного, Красногоровки, Крымского, Пивденного, Новолуганского и Майорска. 

 

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