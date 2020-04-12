На Донбассе при обстреле погиб военный, еще один травмирован

В результате обстрела в Луганской области в воскресенье, 12 апреля, погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще один получил боевое поражение.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Несмотря на большой христианский праздник – Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, что в Луганской области.

К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение», - сказано в сообщении штаба ООС.

Также в пресс-центре ООС заявили, что такие действия оккупантов не останутся безнаказанными.