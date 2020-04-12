На Донбассе при обстреле погиб военный, еще один травмирован

12 апреля 2020 г. 17:37
4 просмотра

В результате обстрела в Луганской области в воскресенье, 12 апреля, погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще один получил боевое поражение.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Несмотря на большой христианский праздник – Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, что  в Луганской области.

К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение», - сказано в сообщении штаба ООС.

Также в пресс-центре ООС заявили, что такие действия оккупантов не останутся безнаказанными.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.