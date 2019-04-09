На Донбассе при разминировании территории произошел взрыв: есть погибший и раненые

В Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции произошел взрыв, в результате которого погиб пиротехник ГСЧС Украины.

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины в Фейсбук.

По данным полиции, взрыв произошел сегодня около 10:30 вблизи с. Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования группой саперов ГСЧС Украины территории вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона).

В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А.Л., также были ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Бескоровайный Е.А.