На Донбассе при разминировании территории произошел взрыв: есть погибший и раненые

09 апреля 2019 г. 14:15
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В Донецкой области во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции произошел взрыв, в результате которого погиб пиротехник ГСЧС Украины.

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины в Фейсбук.

По данным полиции, взрыв произошел сегодня около 10:30 вблизи с. Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования группой саперов ГСЧС Украины территории вблизи водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона).

В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А.Л., также были ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Бескоровайный Е.А.

 

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