На Донбассе - пять обстрелов за сутки, перехвачены два российских беспилотника

За прошедшие сутки, 17 октября, пророссийские боевики пять раз нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.

"Режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы. На этих участках зафиксированы единичные вражеские выстрелы из гранатометов различных систем", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Как отмечается, неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши бойцы огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, по данным штаба ООС, на Приазовье задокументированы еще два нарушения достигнутых договоренностей.

Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино были зафиксированы пролеты двух вражеских беспилотников типа "Квадрокоптер", с пересечениями линии разграничения.

"БПЛА противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", - сказано в сообщении штаба ООС.

С начала воскресенья, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 16 октября боевики обстреляли позиции военных у Водяного и Марьинки. Оккупанты использовали ручной противотанковый гранатомет для дистанционного минирования.