 

На Донбассе ранены двое украинских военных

25 августа 2019 г. 13:50
Источник: УНИАН
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От начала текущих суток на Донбассе зафиксированы четыре вооруженных случая нарушения со стороны российско-оккупационных войск установленного перемирия, ранены двое украинских бойцов.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

«От начала текущих суток, по состоянию на 11 часов в районе проведения Операции зафиксированы четыре случая несоблюдения российско-оккупационными войсками установленного режима перемирия. Дважды противник нарушал режим прекращения огня на Луганском направлении и также дважды на Донецком», - сказал Мотузяник.

«Уже с начала текущих суток в результате утренних перестрелок, к сожалению, имеем двух раненых военных из состава Объединенных сил. Они получают всю необходимую помощь», - добавил он.

 

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