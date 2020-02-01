На Донбассе результате ДТП с участием БМП боевиков остался без электричества населенный пункт

31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач на улице Школьной во временно оккупированном населенном пункте Хорошее Луганской области были повреждены линии электропитания и полностью обесточен населенный пункт.

Об этом сообщил в Фейсбук пресс-штаб Операции Объединенных сил.

«Представители местной русской оккупационной администрации, мимикровавшие под так называемые органы власти "ЛНР", пытаясь скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту, подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах с целью обвинить украинских военных в обстрелах мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры», - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, данный факт еще раз подчеркивает низость российско-оккупационной власти в попытках дискредитировать Украину перед мировым сообществом.

«Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилому сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает. Уважение к своим согражданам, безусловное соблюдение договоренностей и взятых на себя обязательств является честью для Объединенных сил, в отличие от адептов "русского мира", для которых сознательная ложь давно стала нормой», – добавили в штабе ООС.