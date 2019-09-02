На Донбассе сегодня погиб украинский военный

2 сентября в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение, не совместимое с жизнью.

Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.