На Донбассе сегодня погиб украинский военный

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02 сентября 2019 г. 11:30
Источник: УНИАН
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2 сентября в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение, не совместимое с жизнью.

Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 

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