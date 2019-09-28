 

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный ВСУ

28 сентября 2019 г. 11:30
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В районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела 27 сентября погиб украинский военный, получив ранение, несовместимое с жизнью. 

Обстоятельства гибели бойца выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины, сообщили в пресс-штабе ООС.

Всего в течение суток было зафиксировано 24 вражеских обстрела.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

12 обстрелов были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у населенных пунктов Водяное, Богдановка, Павлополь, Пищевик, Марьинка, Авдеевка, Лебединский, Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов: пять раз вблизи Новолуганского, три - неподалеку Луганского, вблизи Пивденного, Травневого, Новозвановки, Новотошковского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня: дважды неподалеку Марьинки, вблизи Лебединского, Водяного, Павлополя и Новолуганского.

 

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