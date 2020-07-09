На Донбассе в результате обстрелов погиб военный, трое ранены

На Донбассе зафиксировали 14 обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ, погиб украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил в фейсбук пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным утренней сводки, в районе ответственности группировки "Восток", вблизи Марьинки, противник дважды открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем. Неподалеку Авдеевки враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметы и стрелковое оружие. У Старогнатовки и Опытного российские наемники обстреливали украинские позиции как из гранатометов различных систем, так и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Хутора Свободного и Орехово в утреннее и особенно в вечернее время противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Новолуганское и Новозвановку противник обстрелял из минометов 82-го калибра, а по окрестностям последнего стрелял еще и из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Также противник из автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции ООС вблизи Зайцево и задействовал БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

Кроме того, зафиксированы обстрелы жилых домов местных жителей Зайцево - из автоматических станковых гранатометов.

По данным украинской разведки, 8 июля были ранены двое российских наемников и уничтожен один автомобиль типа "Тигр".

Как отметили в штабе ООС, с начала текущих суток боевики активности не проявляли.