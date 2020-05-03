На Донбассе в результате обстрелов ранены двое военных ООС

На Донбассе за минувшие сутки, 2 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня, вследствие чего двое украинских воинов получили ранения.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - сказано в сообщении.

Как отмечается, оккупанты получили адекватный ответ от украинских воинов.

На такие преступные действия противника бойцы ООС открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность.

По данным разведки, 2 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции у Широкино и Богдановки. В ответ на нарушение наши воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, отметили в штабе ООС.

Также сообщается, что сегодня, 3 мая, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минского договоренностями.

Так, по украинским защитникам вблизи Орехово оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

При этом в штабе ООС отметили, что такие преступные действия захватчиков еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей.

Подразделения Объединенных сил при обороне использовали имеющиеся огневые средства и дали противнику достойный ответ. Потери боевиков уточняются.