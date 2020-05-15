На Донбассе в результате обстрелов ранены двое военных ООС

На Донбассе сегодня, 15 мая, подразделения оккупационных войск РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего были ранены двое военных ООС.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Враг открыл огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения», - сказано в сообщении.

Как отмечается, раненых воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им предоставлена надлежащая медицинскую помощь.

В ответ на такие коварные и преступные действия, подразделения Объединенных сил для подавления вражеского огня использовали штатное вооружение, добавили в штабе ООС.

Потери противника уточняются.