На Донбассе в результате обстрелов ранены двое военных ООС, один погиб

За минувшие сутки на Донбассе российские российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Об этом в Фейсбук сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Гнутово, Талаковка и Широкино противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также российские наемники дважды задействовали гранатометы различных систем по окрестностям Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вблизи Крымского дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в целом выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово противник применил 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Катериновки боевики применяли 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Также, по данным ООС, с начала текущих суток вооруженные формирования РФ пять раз открывали огонь.

Как отмечается, наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткое и неотвратимое наказание.

По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины ранили трех российских оккупантов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, добавили в штабе ООС.