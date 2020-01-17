На Донбассе в зоне ООС - 12 обстрелов за сутки, погиб военный

На Донбассе в зоне проведения ООС за сутки, 16 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Вчера, 16 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность», - отмечается в утренней сводке штаба ООС.

Трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников населенного пункта Новотроицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Девять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза рядом с населенным пунктом Новотошковское - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 18 мин и 82-мм миномета - 10 мин;

неподалеку с Мироновским - со станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов

вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела и крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Новозвановка - из снайперской винтовки;

дважды рядом с Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 8 снарядов и 122 мм - 10 снарядов, миномета калибра 120 мм - 9 мин и 82-мм миномета - 15 мин, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Зайцево - из автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

С начала этого периода, по состоянию на 7:00 17 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.