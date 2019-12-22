На Донбассе в зоне ООС ранен военный ВСУ

22 декабря 2019 г. 15:27
Источник: Интерфакс-Украина
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Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в воскресенье, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Сегодня, по имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов один наш защитник получил ранение. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь", - говорится в сводке.

По данным ведомства, с начала текущих суток, 22 декабря, по состоянию на 12.00 боевики осуществили два обстрела подразделений Объединенных сил, применив автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

Обстрел позиций в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области начался с 6.10 и длился полчаса, обстрел позиций в районе с.Крымское Новоайдарского района Луганской области длился с 10.40 по 11.25.

Участки разведения сил и средств, согласно сводке, под обстрел не попали.

 

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