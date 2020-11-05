На Донбассе военные ООС сбили российский беспилотник

На Донбассе за сутки, 4 ноября, зафиксировано шесть нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Как указывается в утренней сводке, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет.

В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как отмечается, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

"Кроме того, вопреки договоренностям трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы отмечен пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника", - говорится в сообщении.

По данным ООС, с начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений мирных договоренностей не зафиксировано.