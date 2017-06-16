На Донбассе восстановили водоснабжение

16 июня 2017 г. 13:25
Источник: Корреспондент
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По состоянию на утро сегодняшнего дня восстановлено централизованное водоснабжение населения Покровского и Марьинского районов, а также населенных пунктов Селидовской городского совета Донецкой области. Еще в трех районах проводится наполнение резервных резервуаров.

"По состоянию на 7:00 16 июня к централизованному водоснабжению подключено население Покровского, Марьинского районов и населенных пунктов Селидовской городского совета, что составляет около 80% населенных пунктов от общего количества отключенных. В Добропольском, Волновахском и Александровском районах проводится наполнение резервных резервуаров", – говорится в сообщении.

15 июня подача воды осуществлялась из резервных резервуаров и скважин по графику. Был организован подвоз воды населению с привлечением 50 единиц техники и 89 человек.

Всего подвезли около 490 тонн воды (132 тонн питьевой и 358 тонн технической), всего с начала работ подвезено около 2 тыс. 290 тонн воды (568 тонн питьевой и 1 тыс. 722 тонн технической).

Накануне была восстановлена работа Южно-Донбасского водовода, который несколько дней не функционировал из-за обстрела со стороны сепаратистов.

Без централизованного водоснабжения в Донецкой области оставались почти 400 тысяч человек.

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