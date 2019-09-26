На Донбассе возросло число обстрелов, ранены двое военных

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов были ранены двое военнослужащих, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбук.

«За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один – боевую травму», - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 16 обстрелов: дважды неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Также два обстрела были зафиксированы неподалеку Песков - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Опытного и Новотроицкого - из автоматических гранатометов, неподалеку Авдеевки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики также совершили 16 обстрелов: четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пять раз неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия, неподалеку от Южного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Неподалеку от Светлодарска боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета, дважды обстрел был вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Луганского - из станкового противотанкового гранатомета, в районе Зайцево - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.