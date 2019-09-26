 

На Донбассе возросло число обстрелов, ранены двое военных

26 сентября 2019 г. 10:25
1 просмотр

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 32 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов были ранены двое военнослужащих, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбук.

«За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один – боевую травму», - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 16 обстрелов: дважды неподалеку Красногоровки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, три раза вблизи Водяного - из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Также два обстрела были зафиксированы неподалеку Песков - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Опытного и Новотроицкого - из автоматических гранатометов, неподалеку Авдеевки - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики также совершили 16 обстрелов: четыре раза вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пять раз неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия, неподалеку от Южного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Неподалеку от Светлодарска боевики вели огонь из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета, дважды обстрел был вблизи Золотого-4 - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Луганского - из станкового противотанкового гранатомета, в районе Зайцево - из стрелкового оружия.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.