На Донбассе за неделю обезвредили более 700 боеприпасов

На Донбассе за неделю пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили более 700 боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на сайте ведомства.

Так, с 11 по 18 декабря 2020 специалисты ГСЧС почти сто раз привлекались для очистки от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, в том числе сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий под время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

Пиротехники обследовали почти 39 га территории, изъяли и обезвредили 726 взрывоопасных предметов.

По данным МВД, всего с начала проведения ООС на Донбассе пиротехнические подразделения привлекались 10104 раза, обследовали 8928,62 га территории и 23,1 га акватории, было изъято и уничтожено 60 523 ВНП.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели также оказывали помощь, в частности, домедицинскую и психологическую. С начала проведения ООС ее получили 78 914 человек.