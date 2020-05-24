На Донбассе за сутки - 11 обстрелов, ранен боец ВСУ

На Донбассе за сутки, 23 мая, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. «По данным разведки, 23 мая наши воины уничтожили четверых российских оккупантов и, по меньшей мере, семерых ранили», - говорится в сообщении штаба ООС.

Как отмечается, незаконные вооруженные формирования РФ использовали запрещенные Минском артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики РФ вели обстрелы вблизи Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда и с наступлением темноты - из артиллерийских систем калибра 122 мм, использовав 32 артиллерийских снаряда.

У Авдеевки и дважды вблизи Гнутово противник применил 120 мм минометы. Неподалеку Старогнатовки боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецким применяли снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Майорского российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров.

Близ населенных пунктов Сизое и Крымское боевики вели огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.

С начала текущих суток враг активности не проявлял. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет, ситуация остается контролируемой, отметили в штабе ООС.