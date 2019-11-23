На Донбассе - 14 обстрелов за сутки, ранен военный ООС, еще один - погиб в ДТП

22 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил 6 обстрелов:

у Талаковки и Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку от Песков - из стрелкового оружия;

вблизи Тарамчука и, дважды, у Красногоровки - с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

8 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР":

неподалеку Шумов - из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 мм;

дважды у Причепиловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра +82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

дважды неподалеку Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также сообщается, что вчера, 22 ноября, ранения в результате обстрелов был ранен один боец ООС. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

С начала этого периода, по состоянию на 7:00 23 ноября, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ООС не зафиксировано.