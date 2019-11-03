На Донбассе за сутки - 15 обстрелов, двое военных ранены

03 ноября 2019 г. 12:32
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В субботу, 2 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба Операции Объединенных сил в Фейсбук.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов: вблизи Новогригорьевки, Авдеевки, Талаковки, дважды - неподалеку от Водяного, что на Приазовье, а также возле Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики произвели  девять обстрелов: у Новозвановки, трижды - неподалеку от Новолуганского, дважды - вблизи Хутора Вольный, а также неподалеку от Луганского, Шумов и Зайцевого.

Вследствие обстрелов боевиков вчера, 2 ноября, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как отмечается, с начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

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