 

На Донбассе за сутки - 25 обстрелов, ранен военный ООС

25 октября 2019 г. 9:24
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За сутки, 24 октября,  на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба Операции Объединенных Сил в Фейсбук.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 15 обстрелов:

пять раз вблизи Марьинки, дважды – неподалеку от Талаковки, два раза - неподалеку от Богдановки по направлению Петровского (в пределах участка разведения);

Также враг обстрелял Верхнеторецкое, вел обстрел в районе Славного, дважды совершил обстрел вблизи Авдеевки и два раза - неподалеку от Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов:

5 раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения);

Также зафиксирован обстрел неподалеку Зайцево, два - вблизи Луганского.

Кроме того, противник обстреливал Троицкое  из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг обстреливал участок неподалеку от Крымского из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов;

Вчера, 24 октября, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.

 

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