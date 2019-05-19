На Донбассе за сутки четверо военных получили ранения

19 мая 2019 г. 10:38
Источник: УНИАН

В течение минувших суток, 18 мая, вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг шесть раз применил запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибров 152 и 122 мм, а также минометы калибров 120 и 82 мм.

Враг также обстреливал украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 18 мая двое оккупантов были уничтожены, еще трое – ранены.

С начала текущих суток, 19 мая, враг из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ вблизи населенного пункта Водяное в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих ОС нет. На каждый обстрел украинские подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.