На Донбассе за сутки двое военных получили боевые травмы

За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 24 раза нарушили режим прекращения огня, пострадали двое украинских бойцов.

Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, во время обстрелов боевики 13 раз применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Лебединского, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Березового, Авдеевки, Песков, Марьинки, Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских защитников были обстреляны 9 раз: вблизи Зайцева, Травневого, Новолуганского, Новоалександровки, Попасной, Золотого-4, Светлодарска.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение, еще один боевое травмирование.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 12 июля один оккупант был уничтожен и трое ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил недалеко от Широкино и Авдеевки.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отметили в пресс-центре.