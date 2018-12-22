На Донбассе за сутки никто из украинских воинов не пострадал

В пятницу, 21 декабря, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

В частности, враг совершил прицельные обстрелы из минометов калибра 120 мм и 82 мм в районе населенного пункта Крымское и из минометов калибра 82 мм вблизи поселка Новотошковское на луганском направлении.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новомихайловка - на донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединское, Гнутово на мариупольском направлении.

«Вследствие боевых действий ни один украинский военный не пострадал», - подчеркнули в штабе ООС.

По данным разведки, 21 декабря четырех оккупантов ликвидировали и трое были ранены.

В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутово на мариупольском направлении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток также нет.