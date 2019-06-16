На Донбассе за сутки один украинский военный получил ранения

В районе боевых действий на Донбассе с начала суток боевики нарушили перемирие 4 раза. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам ООС Максим Праута, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"На луганском направлении после 01:00 вражескую провокацию с применением стрелкового оружия зафиксировали неподалеку Крымского. На донецком направлении противник за ночь дважды обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Водяного: из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а через час после этого - из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, огонь из пулеметов крупного калибра оккупанты с 05:00 а в течение почти получаса вели огонь по позициям наших войск в районе Талаковки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток один украинский военный получил ранения. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь в военном госпитале.