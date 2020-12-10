На Донбассе за сутки зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня

На Донбассе в течение суток, 9 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как указывается, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по украинским позициям неподалеку Талаковки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Водяного боевики стреляли из стрелкового оружия, а вблизи Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета.

Для корректировки огня с АГС со стороны Минерального боевики применили беспилотник типа "квадрокоптер". Украинские военные сбили его из стрелкового оружия при пересечении линии разграничения.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских обстрелов не было, отметили в штабе ООС.

«С начала текущих суток, 10 декабря, на участках ответственности украинских подразделений противник один раз нарушил достигнутые договоренности. Так, враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Марьинки», - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Также отмечается, что вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.