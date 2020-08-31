На Донбассе за сутки зафиксировано два обстрела, без потерь

31 августа 2020 г. 9:15
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На Донбассе российские боевики за минувшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбук.

Так, вблизи Марьинки зафиксировали несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований. Также на этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Украинские военные не пострадали. Как отмечается, все эти провокации не несли угрозы жизни украинских военных, поэтому ответный огонь не открывался.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренности о перемирии, задокументирован пролет вражеского беспилотника.

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавленне каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – говорится в утренней сводке штаба ООС.

По данным штаба ООС, с начала текущих суток вражеских обстрелов не зафиксировано.

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