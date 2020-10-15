На Донбассе зафиксировали восемь обстрелов со стороны боевиков РФ

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года: три раза - за прошедшие сутки, 14 октября, и 5 раз с начала текущих суток, 15 октября.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.

«Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки были зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета», – говорится в утренней сводке.

По данным штаба ООС, с начала текущих суток враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловки и Новотошковского - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как отмечается, украинские защитники оружие в ответ не применяли, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.