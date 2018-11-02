На джипе через кладбище - делом занялась полиция

02 ноября 2018 г. 20:52
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Сегодня в 13-15 в Липецкий ОП поступило сообщение о том, что на кладбище №14 заехал автомобиль Toyota RAV4 и снес надгробья на десятке могил.

Видео варварской поездки кроссовера позже появилось в соцсетях.

Камера очевидца запечатлела и водителя в одежде священнослужителя. 

На место выехала следственно-оперативная группа.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.297 УК Украины, преусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет. 

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области сообщили, что пока нет информации по личности водителя и о том, в каком он был состоянии. 

Напомним, сегодня в соцсетях появилось видео с кладбища, на кадрах которого кроссовер сбивает памятники и проезжает по могилам

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Видео: 

Батюшка на джипе заехал на кладбище и снес несколько надгробий

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