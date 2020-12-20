На Фиджи обрушился мощный ураган: разрушен остров Киа, есть погибшие

На острова Фиджи обрушился мощный ураган Яса, который оставил людей без крова и пресной воды. Небольшой остров Киа был полностью разрушен. Погибло четыре человека, сообщает Reuters.

По шкале Саффира-Симпсона шторму дали максимальную пятую категорию.

"Провинция Буа на северном острове Вануа-Леву понесла 70% ущерба и разрушений, а небольшой остров Киа был полностью разрушен", – говорится в сообщении.

На самом большом острове Вити-Леву, где проживает около трех четвертей фиджийцев, сильных разрушений нет. Люди с острова Вануа-Леву и других небольших островов остро нуждались в пресной воде и убежище.

Местные власти сообщают, что нарушение связи и плохая погода мешали оценке ущерба, но волонтеры Красного Креста помогали нуждающимся.

Для наблюдения за районами, пострадавшими от урагана, Австралия направила самолеты ВВС и предложила Фиджи свою помощь.

Напомним, в октябре на Филиппинах буйствовал мощный тайфун «Гони», скорость ветра достигала 225 километров в час, погибли минимум четыре человека, в том числе пятилетний ребенок. Двое из них утонули, одного человека ударило падающим деревом, еще одного снесло потоком вулканической грязи.

Многие дома были повреждены, на фотографиях, которыми пользователи делятся друг с другом в соцсетях, видно, что здания были затоплены водой или заилены вулканическим грязью до самых окон.