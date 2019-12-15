На Филиппинах в результате сильного землетрясения погиб ребенок, много травмированных

Американская сейсмологическая служба в воскресенье, 15 декабря, зафиксировала на острове Минданао сразу несколько подземных толчков магнитудой до 6,9.

Эпицентр находился к югу от многонаселенного города Давао. Американские эксперты, однако, полагают, что подземные толчки не привели к значительным жертвам и разрушениям.

Предупреждения о цунами тоже не последовало. По данным местных властей, погиб один ребенок, кроме того 14 человек получили травмы.

Как сообщалось, в результате ноябрьского землетрясения в Албании погибли 50 человек, а еще около 2 тысяч получили травмы. В столице страны Тиране были серьезно повреждены более 1,4 тысячи зданий, в соседнем Дурресе - около 900.

По меньшей мере 4 тысячи человек потеряли крышу над головой. Примерно 2,5 тысячи человек из поврежденных домов нашли убежище в гостиницах. Остальных перевезли в восточные районы Албании и в соседнее Косово.