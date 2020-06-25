На харьковском стадионе скончался иностранец, полиция открыла уголовное дело

25 июня 2020 г. 10:52
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На футбольном поле харьковского стадиона «Металлист» накануне вечером скончался мужчина-иностранец.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 июня в 22:33 в полицию от медиков поступило сообщение о том, что на тренировочном футбольном поле, расположенном на улице Плехановской, умер 29-летний мужчина.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Слободского отдела полиции.

Было установлено, что во время игры в футбол 29-летнему гражданину Ирака стало плохо. На место сразу прибыли медики, но спасти мужчину не удалось.

Тело умершего направили в морг.

Следователем Слободского отдела полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть» и назначена экспертиза.

 

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