На Гавайях из-за извержения вулкана эвакуируют население

Власти Гавайев объявили эвакуацию местных жителей из-за извержения вулкана Килауэа, лава достигла населенного пункта Лейлани-Эстейтс.

Об этом сообщило издание Hawaii News Now.

Отмечается, что на данный момент эвакуация затронула около 10 тысяч жителей штата. Американский Красный Крест открыл два приюта для людей, которым пришлось покинуть свои дома, в Пахоа и Кеау.

Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж привлек Национальную гвардию Гавайев для помощи в эвакуации и обеспечении безопасности. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и продолжать следить за предупреждениями.

Отмечается, что, спасаясь от извержения, жители оставили все свое имущество, забрав только некоторые наиболее важные вещи.

Извержение вулкана происходит на фоне сейсмической активности в этом регионе, которую зафиксировали накануне. По данным Геологической службы США, произошло около 70 землетрясений магнитудой 2,5 и выше.

Сотрудник Гавайской обсерватории вулканов Джанет Бабб заявила, что жители района должны оставаться бдительными, поскольку лава может выйти на поверхность довольно быстро в любой области островов. Она отметила, что невозможно предсказать заранее, где может произойти очередное извержение.