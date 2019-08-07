На Героев Труда сгорел автомобиль (фото)

В отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области сообщили, что нформация о происшествии на улице Героев Труда поступила в Киевский отдел полиции 7 августа около 2:00.

В результате пожара никто из граждан не пострадал. Огнем поврежден бампер, радиатор и моторный отсек транспортного средства. По указанному в сообщении адресу выезжала следственно-оперативная группа подразделения и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно, возгорание автомобиля «Chevrolet» произошло из-за короткого замыкания электропроводки. С места происшествия изъят пожарный мусор. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Причина возгорания и причинный материальный ущерб устанавливаются.