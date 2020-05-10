На Героев Труда женщина-пешеход оказалась под колесами одного из участников тройного ДТП (видео)

10 мая 2020 г. 20:17
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Сегодня в 16:50 на улице Героев Труда, 2 на пешеходном переходе была сбита женщина: из-под колес авто пострадавшую доставали свидетели.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что автомобили Lexus и Renault остановились перед «зеброй», пропуская пешеходов.

Водитель двигавшегося в попутном направлении Mercedes-benz не успел затормозить и врезался в Lexus, который отбросило на переходившую дорогу женщину и Renault.

С места аварии 34-летняя пострадавшая была доставлена в больницу.

Информация о ДТП зарегистрирована в Киевском ОП.

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