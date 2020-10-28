На "Гоптове" задержали украинца, который был в розыске за ряд мелких краж

28 октября 2020 г. 13:47
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В пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Украины, возвращавшегося из России. Как сообщили в Госпогранслужбе, во время паспортного контроля пограничники установили, что мужчину разыскивают правоохранительные органы Винницкой области с марта этого года.

Как оказалось, несколько лет назад 34-летний украинец учился в одном из педагогических заведений Одесской области. Во время учебы он совершил ряд мелких краж, впоследствии бежал из страны.

Пограничники арестовали правонарушителя и передали представителям Национальной полиции для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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