На Гоптовке нашли наркотики в грузовике с хурмой

В пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине таможенники обнаружили в автомобиле-тягаче с полуприцепом тайник с наркотиками.

Об этом сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни.

На данном грузовике водитель вез свежую хурму из одной из южных республик в Украину.

Во время таможенно-пограничного досмотра на конструктивную полость с передним номером тягача среагировала служебная собака пограничников.

В тайнике правоохранители обнаружили полиэтиленовый сверток черного цвета с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета весом 2,61 грамм.

Таким образом, водитель грузовой фуры с хурмой совершил нарушение таможенных правил, предусмотренное частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

В деле будут разбираться правоохранители.