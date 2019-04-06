На «Гоптовке» у россиянина нашли ретро пистолеты (фото)

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники совместно с сотрудниками ГФС обнаружили у гражданина России два пистолета.

Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Сегодня утром, 6 апреля, в пункт пропуска «Гоптовка», на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «Фольксваген», в котором в качестве пассажира ехал гражданин России, 1949 года рождения. При осмотре авто на мужчину произошло срабатывания служебной собаки, которая натренированная на поиск оружия.

С помощью металлоискателя, под верхней одеждой мужчины правоохранители обнаружили два пистолета - «Наган» образца 1895 года и пистолет марки «S & S», образца 1913 года с магазином к нему.

Оружие было изъято и вместе с владельцем передано представителям Нацполиции.